Міністерство юстиції Росії зарахувало видання Meduza до реєстру "іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента". Редакція заявила, що планує оскаржувати таке рішення суду.

До реєстру "іноземних агентів" внесли компанію SIA "Medusa Project", зареєстровану в Латвії. У повідомленні на сайті міністерства сказано, що таке рішення схвалили "на виконання вимог чинного законодавства Росії".

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Головний редактор видання Іван Колпаков заявив, що ЗМІ оскаржуватиме таке рішення. Втім редакція розуміє, що шансів мало.

Це погана новина для "Медузи". "Іноагент" – дискримінаційний статус, який ускладнить нам роботу і заробіток на життя,

– розповів Колпаков.

Він також поділився подальшими планами редакції. Так, 26 квітня редколегія, за участі усіх працівників, обговорить ситуацію. Наступного дня відбудеться зустріч з членами наглядової ради.

Колпаков подякував читачам Meduza за підтримку.

Зверніть увагу! Росія почала формувати список "ЗМІ-іноагентів" у кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них – український сайт "Крим.Реалії".