У Євросоюзі розкритикували рішення Міністерства юстиції Росії щодо зарахування видання Meduza до списку "іноземних агентів". Цивілізований світ вкрай стривожений тим, що країна-агресор продовжує обмежувати роботу незалежних медіаплатформ, а також окремих журналістів.

Речник ЄС з питань закордонних справ політики безпеки Петер Стано заявив, що ці дії суперечать міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини.

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Європейський Союз давно дотримується позиції, згідно з якою закон про так званих "іноземних агентів" сприяє систематичному порушенню основоположних свобод і обмежує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права політичної опозиції в Росії. Демократія – це універсальна цінність, що включає повагу прав людини, закріплених в міжнародному праві,

– зазначив дипломат.

Він також наголосив, що журналісти зобов'язані повідомляти про проблеми, що становлять суспільний інтерес, а державні органи повинні забезпечити, щоб ЗМІ могли робити це в атмосфері, вільній від страху і залякування.

Зверніть увагу! Росія почала формувати список "ЗМІ-іноагентів" у кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них – український сайт "Крим.Реалії".

Варто додати, що головний редактор Meduza Іван Колпаков повідомив про намір оскаржити рішення Мін'юсту Росії у суді.

Водночас він сказав, що "Іноагент" – дискримінаційний статус, який ускладнить роботу і заробіток на життя".