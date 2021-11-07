Однако переговоры, которые продолжаются за последние три недели, не приносят результатов.

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В такой же тупик зашла и встреча вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича и британского министра по Brexit Дэвида Фроста, которая состоялась 5 ноября.

Марош Шефчович сказал, что Великобритания не идет на уступки, и настаивал на том, что ЕС уже приложил значительные усилия для достижения общей позиции, выдвинув в октябре всеобъемлющий и беспрецедентный пакет предложений.

Вице-президент Еврокомиссии предупредил, если Британия применит 16 статью и приостановит действие протокола или его частей, то такой шаг "будет иметь серьезные последствия" для Северной Ирландии и для отношений между ЕС и Британией.

Обратите внимание! Переговоры по протоколу будут продолжены на следующей неделе. Ожидается, что Фрост и Шефчович снова встретятся 12 ноября в Лондоне.

Великобритания хочет переписать протокол

В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии изначально ошибочен и что она хочет его существенно переписать.

В свою очередь в Европейском Союзе сказали, что не согласятся на его пересмотр.