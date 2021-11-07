Однак перемовини, які тривають протягом останніх трьох тижнів, не мають результатів.
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У такий же глухий кут зайшла й зустріч віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича та британського міністра щодо Brexit Девіда Фроста, яка відбулася 5 листопада.
- Марош Шефчович сказав, що Велика Британія не йде на поступки, і наполягав на тому, що ЄС вже доклав значних зусиль для досягнення спільної позиції, висунувши у жовтні всеосяжний та безпрецедентний пакет пропозицій.
- Віцепрезидент Єврокомісії попередив, якщо Британія застосує 16 статтю і так призупинить дію протоколу або його частин, то такий крок "матиме серйозні наслідки" для Північної Ірландії та для відносин між ЄС та британською країною.
Британія хоче переписати протокол
- Наприкінці липня Велика Британія заявила, що протокол Brexit стосовно Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.
- Своєю чергою в Європейському Союзі сказали, що не погодяться на його перегляд.
Що відомо про протокол Північної ІрландіїПротокол для Північної Ірландії є частиною угоди про Brexit. Документ дозволить уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, зберігаючи Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС.
Профспілки стверджують, що він створює торговельний кордон між Британією і Північною Ірландією. Кажуть, що це підриває конституційне положення Північної Ірландії як частини Британії.