Несколько последних недель Украина показывает негативную статистику по распространению коронавирусной инфекции. Следовательно, государство находится в списке стран "красной зоны", гражданам которой не позволяют пересекать Шенгенскую зону. Решение в пользу Украины на следующей неделе в ЕС, скорее всего, пересматривать не будут.

Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

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Действительно, у нас в последние дни была негативная статистика в приросте числа новых больных, а это один из критериев, на который обращает внимание ЕС в принятии решения. То есть речь идет не только о средней цифре больных на 100 тысяч населения, но и о динамике заболеваемости за последнее время,

– отметил он.

Сейчас МИД работает с европейскими коллегами над тем, чтобы, "как только Украина впишется в норматив, мы сразу получили зеленый свет со стороны ЕС".

В то же время, Кулеба не спешит делать оптимистические прогнозы на ближайшее время.

Я не ожидаю, что на следующей неделе это решение (*об открытии границ ЕС для украинцев – 24 канал) будет пересмотрено,

– подчеркнул министр.

Критерии, по которым ЕС решает, открывать ли свои границы для граждан других государств:

Количество больных на 100 тысяч населения должно быть меньше, чем средний аналогичный показатель в ЕС. По состоянию на прошлую неделю такой показатель в Евросоюзе составил 16 больных на 100 тысяч населения.

Динамика заболевания за последнее время.

Это два ключевых критерия, которые касаются статистики заболевания COVID-19.