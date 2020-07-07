Декілька останніх тижнів Україна показує негативну статистику щодо поширення коронавірусної інфекції. Відтак, держава перебуває у переліку країн "червоної зони", громадянам якої не дозволяють перетинати шенгенську зону. Рішення на користь України наступного тижня у ЄС, найімовірніше, не переглядатимуть.

Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

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Дійсно у нас останніми днями була негативна статистика в прирості кількості нових хворих, а це один із критеріїв, на який зважає ЄС у прийнятті рішення. Тобто йдеться не лише про середню цифру хворих на 100 тисяч населення, але й про динаміку захворюваності за останній час,

– зауважив він.

Наразі МЗС працює з європейськими колегами над тим, щоб, "як тільки Україна впишеться у норматив ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС".

Водночас, Кулеба не поспішає робити оптимістичні прогнози на найближчий час.

Я не очікую, що наступного тижня це рішення (*про відкриття кордонів ЄС для українців – 24 канал) буде переглянуте,

– наголосив міністр.

Критерії, за якими ЄС вирішує, чи відкривати свої кордони для громадян інших держав:

Кількість хворих на 100 тисяч населення – має бути менша, аніж середній аналогічний показник у ЄС. Станом на минулий тиждень такий показник у Євросоюзі становив 16 хворих на 100 тисяч населення.

Динаміка захворювання за останній час.

Це дві ключові критерії, які стосуються статистики захворювання на COVID-19.