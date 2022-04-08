Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Он поддержал предложение дополнительного финансирования, оглашенное Жозепом Боррелем.

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После быстрого одобрения новый транш суммарно увеличится до 1,5 миллиарда евро поддержки ЕС, уже предоставленной на военную технику для Украины,

– заявил Мишель.

Он также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.