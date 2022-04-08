Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель. Він підтримав пропозицію додаткового фінансування, яку оголосив Жозеп Боррель.
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Після швидкого схвалення новий транш сумарно збільшить до 1,5 мільярда євро підтримку ЄС, вже надану на військову техніку для України,
– заявив Мішель.
Він також подякував главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю за пропозицію додаткового фінансування.