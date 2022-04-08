Евросоюз заблокировал 30 миллиардов активов подсанкционных российских олигархов

Евросоюз усилил давление на сторонников режима Путина. Поэтому связанные с подсанкционными олигархами активы заморозили.

Сумма активов составляет 30 миллиардов евро или 32,6 миллиарда долларов. Среди них – вертолеты, недвижимость, лодки и произведения искусства.

Заметьте Российские банки пытаются обходить санкции

ЕС заблокировал транзакции

Помимо замораживания активов, ЕС заблокировал транзакции на сумму 196 миллиардов евро. Однако к мерам по заморозке активистов подсанкционных олигархов сообщили лишь около половины членов Евросоюза.

Напомним, 8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, которые в частности предусматривают эмбарго на уголь, закрытие портов для российских кораблей, запрет импорта в Евросоюз ряда российской продукции, в частности алкоголя.

Интересно – Венгрия не поддерживает санкции против российской нефти и газа: смотрите видео