Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что сегодня очень интересно выступил премьер-министр Албании и сказал, чтобы украинцы "не влюблялись слишком сильно в это кандидатство".

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина получила статус кандидата в ЕС

Македония ведь получила этот статус 17 лет назад, а Турция вообще 34 года в статусе кандидата в члены ЕС, добавляет Николай Давыдюк.

Если мы действительно выполним все законотворческие требования до конца этого года, то мы действительно сможем потребовать от ЕС дальнейших шагов, говорит политолог.

Наше членство очень усилит ЕС – Украина сегодня с сильнейшей армией в Европе, а население вообще делает вещи на грани возможного,

– отмечает Давидюк.

Поэтому сегодняшнее решение это не кредит на будущее, а плата за прошлое . Думаю, что реальным кредитом в будущее будет реальное членство в ЕС в следующем году, говорит украинский политолог.

"Также премьер Португалии заявил, что "ЕС не выдержит Украину в своем составе", но если ЕС выдержал вступление Португалии, то с Украиной этот союз просто зацветет", – убежден Николай Давыдюк.

Что Украине дает статус кандидата

В правительстве озвучивали ряд преимуществ, которые получит Украина с этим статусом. Это положит начало всеобъемлющей трансформации всех сфер.

Премьер Денис Шмигаль отмечал, что теперь у страны будет более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политик ЕС.

Также Украина станет привлекательнее для инвесторов, бизнес будет более защищенным.

Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран. Ее будут предоставлять через гранты, инвестиции или как техническую помощь.

Украина заплатила страшную цену ради ЕС

Украина доказывает свое право быть членом ЕС еще с ноября 2013 года. Герои Небесной Сотни появились именно из-за протестов, которые вызвало решение Януковича отказаться от Евроинтеграции. Это была страшная осень и темная зима, более 100 украинцев и украинок погибли от палачей действий милиции и "Беркута".

Заявку на поступление президент Владимир Зеленский подписал после полномасштабного вторжения России в феврале.

В этом стремлении нас сразу поддержали Польша и Великобритания. Однако звучали разные мнения, местами казалось, что ЕС не решится на такой шаг.

К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее делал заявления, которые могли указывать на то, что нам предложат "промежуточный вариант" соглашения. Он говорил, что должно быть новое объединение стран, стремящихся присоединиться к ЕС. Неоднозначные заявления звучали от канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако уже 16 июня во время совместного приезда в Киев Макрона и Шольца озвучили другое. Лидеры открыто поддержали предоставление Украине статуса кандидата .

После этого 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Разговор с Николаем Давидюком о пути Украины: смотрите видео