Евросоюз заявил, что закладка Россией двух новых боевых кораблей в оккупированном Крыму является новым фактом нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Также это является очередным свидетельством милитаризации оккупированной украинской территории.

Усилия России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, продолжающиеся в настоящее время, являются нарушением международного права, говорится в заявлении представителя ЕС, которое обнародовали на официальном сайте союза.

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Недавняя церемония закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова. Это оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море,

– говорится в заявлении.

Также Европейский Союз обратил внимание на препятствие движению украинцев, следующих во временно оккупированный Крым или на материк. Мол, право на беспрепятственное передвижение должно быть безусловно гарантированным.

"Европейский Союз дальше будет ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Мы непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заключительной части заявления.

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