Євросоюз заявив про нове порушення суверенітету України Росією
Євросоюз заявив, що закладення Росією двох нових бойових кораблів в окупованому Криму є новим фактом порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Також це є черговим свідченням мілітаризації окупованої української території.
Зусилля Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, які тривають нині, є порушенням міжнародного права, мовиться в заяві речника ЄС, яку оприлюднили на офіційному сайті спілки.
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Нещодавня церемонія закладення двох штурмових кораблів у Керчі є ще одним очевидним кроком у продовженні мілітаризації півострова. Це має суттєвий негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі,
– сказано в заяві.
Також Європейський Союз звернув увагу на перешкоджання руху українців, які прямують в тимчасово окупований Крим або на материк. Мовляв, право на безперешкодне пересування має бути безумовно гарантованим.
"Європейський Союз далі очікуватиме, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Ми є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – сказано в заключній частині заяви.
Будівництво кораблів у Криму: коротко
- В анексованому Росією Криму 20 липня відбулася церемонія закладання двох бойових кораблів. Мовиться про універсальні десантні кораблі-вертольотоносці для флоту окупантів.
- До слова, на церемонії особисто був присутній головний окупант – Володимир Путін. Контракт на зведення двох кораблів становить 100 мільярдів рублів, що становить понад 38 мільярдів гривень.