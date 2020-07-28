Євросоюз заявив, що закладення Росією двох нових бойових кораблів в окупованому Криму є новим фактом порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Також це є черговим свідченням мілітаризації окупованої української території.

Зусилля Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, які тривають нині, є порушенням міжнародного права, мовиться в заяві речника ЄС, яку оприлюднили на офіційному сайті спілки.

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Нещодавня церемонія закладення двох штурмових кораблів у Керчі є ще одним очевидним кроком у продовженні мілітаризації півострова. Це має суттєвий негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі,

– сказано в заяві.

Також Європейський Союз звернув увагу на перешкоджання руху українців, які прямують в тимчасово окупований Крим або на материк. Мовляв, право на безперешкодне пересування має бути безумовно гарантованим.

"Європейський Союз далі очікуватиме, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Ми є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – сказано в заключній частині заяви.

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