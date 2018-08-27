"Евросоюз – это грязь": вице-премьер Италии сделал новое скандальное заявление

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини снова гневно раскритиковал Евросоюз и назвал его "грязью". Одиозный чиновник также повторил угрозы прекратить финансирование в бюджет ЕС.

Такое заявление вице-премьер Италии сделал в небольшом городке Пинцоло в северных Альпах, передает Euractiv.

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Европа еще раз продемонстрировала беспрецедентную грязь, которая не заслуживает на наши деньги,

– сказал Сальвини.

Отметим, в пятницу, 24 августа, в Брюсселе состоялась встреча на высоком уровне, на которой представители европейских стран не смогли принять решение по 177 мигрантах из итальянского судна Diciotti. В результате по 20 мигрантов решили принять Албания и Ирландия. Тогда же, Сальвини заявил, что других примет католическая церковь "по нулевой цене" для итальянского налогоплательщика.

В то же время, вице-премьер страны Луиджи Ди Майо заявил, что Европейский союз решил снова отвернуться от Италии.

"Они хотят, чтобы итальянские граждане заплатили 20 миллиардов евро? Тогда продемонстрируйте им, что они этого заслуживают, и что они берут на себя ответственность за проблему, с которой мы больше не можем справляться своими силами. Границы Италии – это границы Европы", – заявил он.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Италии Луиджи ди Майо заявил, что Италия может прекратить взносы в ЕС, если Брюссель не вмешается в ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.

Что происходит с судном Diciotti?

На прошлой неделе моряки судна подняли на борт полторы сотни мигрантов, после чего попытались доставить их к берегам Мальты. Получив отказ, спасатели отправились к острову Лампедуза, потом остановились на Сицилии. В правительстве Италии не позволили высадить мигрантов на берег и начали требовать разместить их в других европейских странах.