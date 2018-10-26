Евросоюз готовит новые санкции против России: известны детали

Европейский Союз готовит реакцию на многочисленные кибератаки со стороны России. Сейчас продолжается обсуждение возможных санкций в ответ.

Об этом заявила в четверг федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайсль, сообщает "Укринформ".

Читайте также: Вашингтон готовит новые санкции против российских компаний: известны детали

Она отметила, что ЕС имеет общую позицию относительно реакции на кибератаки со стороны России.

Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается,

– сказала Кнайсль.

Австрийский политик также напомнила, что Австрия осудил кибератаку на Организацию по запрету химического оружия. Кнайссль заявила, что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

К слову, 18 августа Владимир Путин стал гостем на свадьбе 53-летней Карин Кнайсль.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявила о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинила Германия и Канада.