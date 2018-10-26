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      Євросоюз готує нові санкції проти Росії: відомі деталі

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      Євросоюз готує нові санкції проти Росії через кібератаки
      Євросоюз готує нові санкції проти Росії через кібератаки / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз готує реакцію на численні кібератаки з боку Росії. Наразі триває обговорення можливих санкцій у відповідь.

      Про це заявила у четвер федеральний міністр Австрії у справах Європи, міграції та іноземних справ Карін Кнайсль, повідомляє "Укрінформ".

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      Вона зазначила, що ЄС оголосить про спільну позицію щодо реакції на кібератаки з боку Росії.

      Що стосується оцінки та можливостей подальших санкцій – це зараз якраз обговорюється,
      – сказала Кнайсль.

      Австрійський політик також нагадала, що Австрія засудила кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї. Кнайссль заявила, що очікує від Росії роз’яснень та готовності співпрацювати з цього приводу.

      До слова, 18 серпня Володимир Путін став гостем на весіллі 53-річної Карін Кнайсль.

      Нагадаємо, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

      Згодом Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші. Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада

      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Кібербезпека Євросоюз Нідерланди
      Джерело: 24 Канал
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