Евросоюз хочет создать специальное войско для охраны внешних границ

Европейский Союз планирует создать совместный постоянный корпус по охране границ и береговой линии. По мнению вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Шинаса, это поможет уменьшить давление на так называемые "прифронтовые" государства ЕС.

Обсуждение этого вопроса состоится в четверг, 20 февраля, когда представители Евросоюза соберутся, чтобы обсудить финансовую перспективу союза на следующие 7 лет. Об этом Шинас рассказал на Мюнхенской конференции.

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Учитывая темпы миграции и ситуацию с безопасностью, нашим приоритетом является иметь постоянный корпус для охраны европейских границ и береговой линии. Такой корпус будет иметь штат 10 тысяч служащих с оружием и собственным оборудованием,

– рассказал Маргаритис Шинас.

По его словам, такой шаг поможет "федерализировать" подход к охране внешних границ. Кроме того, Шинас подчеркнул, что решение уже принято, а вопрос стоит только за выделением денег на воплощение идеи.

"Сейчас возникает странная ситуация, когда некоторые правительства хотят, чтобы мы лучше организовали границы, но не спешат платить за это. Это неправильный подход. Если мы хотим иметь соответствующую охрану границ, то должны получить достаточно денег, чтобы это произошло", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Как Украина граничит с Европейским Союзом?Украина имеет общую границу с четырьмя странами Евросоюза – Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Фактически, вся западная украинская граница граничит с ЕС.



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