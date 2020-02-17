Євросоюз хоче створити спеціальне військо для охорони зовнішніх кордонів

Європейський Союз планує створити спільний постійний корпус з охорони кордонів та берегової лінії. На думку віцепрезидента Єврокомісії Маргаритіса Шинаса, це допоможе зменшити тиск на так звані "прифронтові" держави ЄС.

Обговорення цього питання відбудеться у четвер, 20 лютого, коли представники Євросоюзу зберуться, аби обговорити фінансову перспективу спілки на наступні 7 років. Про це Шинас розповів на Мюнхенській конференції.

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Враховуючи темпи міграції та безпекову ситуацію, нашим пріоритетом є мати постійний корпус для охорони європейських кордонів та берегової лінії. Такий корпус буде мати штат 10 тисяч службовців зі зброєю та власним обладнанням,

– розповів Маргаритіс Шинас.

За його словами, такий крок допоможе "федералізувати" підхід до охорони зовнішніх кордонів. Крім того, Шинас підкреслив, що рішення вже ухвалене, а питання стоїть лише за виділенням грошей на втілення ідеї.

"Зараз виникає дивна ситуація, коли деякі уряди хочуть, щоб ми краще організували кордони, але не поспішають платити за це. Це неправильний підхід. Якщо ми хочемо мати відповідну охорону кордонів, то повинні отримати достатньо грошей, щоб це відбулося", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Як Україна межує з Європейським Союзом?Україна має спільний кордон з чотирма країнами Євросоюзу – Польщей, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Фактично, увесь західний український кордон межує з ЄС.



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