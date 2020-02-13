Меншини стурбовані українськими законами: комісар ЄС зустрівся із Зеленським

Закони України повинні бути задовільними для етнічних меншин, на яких вони впливають. Таку думку висловив європейський комісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї, підсумовуючи свій дводенний візит до України.

Про це повідомляє Hungary Today.

Читайте також: Чи заважають окуповані території євроінтеграції України: відповідь єврокомісара

Олівер Варгеї заявив, що зустрівся з керівниками місцевих меншин: угорської, румунської та болгарської. За його словами, вони стурбовані через:

мовний закон;

мовні положення закону про освіту, який набрав чинності у 2019 році;

закон про повну загальну середню освіту, який ухвалили у січні 2020 року.

Також єврокомісар зустрівся з президентом України. Зеленський запевнив Варгеї, що готовий врегулювати суперечки навколо відповідних законів.

Це чутливе питання, яке мають владнати як угорський, так і український уряд,

– сказав Варгеї.

Він з українським президентом обговорив проєкти економічного та інфраструктурного розвитку, плани щодо збільшення інвестицій та сприяння використанню відновлюваної енергії. Варгеї зі свого боку пообіцяв підтримку ЄС для України.

Проблеми у відносинах України з Угорщиною: що відомо

У 2017 році в Україні схвалили закон про освіту, у якому вказано, що вивчення державної української мови – обов'язкова норма. Угорщина звинуватила Україну в утисках, адже побачила в цьому законі начебто загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Влада Угорщини почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та почала блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.



Коли Угорщина на Закарпатті почала роздавати українцям свої паспорти – спалахнув ще один конфлікт. Чергове загострення відносин між державами виникло напередодні візиту керівництва НАТО до України у жовтні 2019 року. Воно мало виступити зі своєю декларацією на підтримку України. Однак Угорщина ветувала цю декларацію та вимагала, аби туди включили їхні пропозиції. Представники Угорщини припинили блокування в останній момент. Зазначили, що пропозиції таки були враховані.



Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто також скаржився на те, що його держава та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення санкцій проти Росії.