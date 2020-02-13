Меньшинства обеспокоены украинскими законами: комиссар ЕС встретился с Зеленским

Законы Украины должны быть удовлетворительными для этнических меньшинств, на которых они влияют. Такое мнение высказал европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, подытоживая свой двухдневный визит в Украину.

Об этом сообщает Hungary Today.

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Оливер Варгеи заявил, что встретился с руководителями местных меньшинств: венгерского, румынского и болгарского. По его словам, они обеспокоены из-за:

языковой закон;

языковые положения закона Об образовании, вступившего в силу в 2019 году;

закон о среднем образовании, который приняли в январе 2020 года.

Также еврокомиссар встретился с президентом Украины. Зеленский заверил Варгеи, что готов урегулировать споры вокруг соответствующих законов.

Это чувствительный вопрос, который должны решить как венгерское, так и украинское правительство,

- сказал Варгеи.

Он с украинским президентом обсудил проекты экономического и инфраструктурного развития, планы по увеличению инвестиций и содействия использованию возобновляемой энергии. Варгеи со своей стороны пообещал поддержку ЕС для Украины.

Проблемы в отношениях Украины с Венгрией: что известноВ 2017 году в Украине приняли закон об образовании, в котором указано, что изучение государственного украинского языка – обязательная норма. Венгрия обвинила Украину в притеснениях, ведь увидела в этом законе якобы угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье. Власти Венгрии начали настаивать на отмене нормы о государственном языке и начали блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.



Когда Венгрия на Закарпатье начала раздавать украинцам свои паспорта – вспыхнул еще один конфликт. Очередное обострение отношений между государствами возникло накануне визита руководства НАТО в Украину в октябре 2019 года. Оно должно выступить со своей декларацией в поддержку Украины. Однако Венгрия ветировала эту декларацию и требовала, чтобы туда включили их предложения. Представители Венгрии прекратили блокирование в последний момент. Отметили, что предложения таки были учтены.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также жаловался на то, что его государство и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения санкций против России.