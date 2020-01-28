Евросоюз может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича, – СМИ

Евросоюз, вероятно, исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвик со ссылкой на собственные источники.

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По информации Йозвяка, санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять из-за недостаточных доказательств против них со стороны украинского следствия. По его информации, в будущем санкции снимут и с остальных украинских экс-чиновников времен Януковича.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Что известно о санкциях против окружения Януковича

Последний раз Евросоюз продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 года. В обнародованном решении, кроме Виктора Януковича, были фамилии 11 его соратников.



Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.



В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще раньше были сняты санции с экс-главы Минюста Елены Лукаш и Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.