Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича – ЗМІ

Євросоюз, ймовірно, виключить зі свого санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвік із посиланням на власні джерела.

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За інформацією Йозвяка, санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича можуть зняти через недостатні докази проти них з боку українського слідства. За його інформацією, у майбутньому санкції знімуть і з решти українських ексчиновників часів Януковича.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Що відомо про санкції проти оточення ЯнуковичаВостаннє Євросоюз продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, були прізвища 11 його соратників.



Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.



У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше було знято санції з ексглави Мін'юсту Олени Лукаш та Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.