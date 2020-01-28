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      Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича – ЗМІ

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      Микола Азаров і Віктор Янукович / AP

      Євросоюз, ймовірно, виключить зі свого санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра.

      Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвік із посиланням на власні джерела.

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      За інформацією Йозвяка, санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича можуть зняти через недостатні докази проти них з боку  українського слідства. За його інформацією, у майбутньому санкції знімуть і з решти українських ексчиновників часів Януковича.

      Що відомо про санкції проти оточення ЯнуковичаВостаннє Євросоюз продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, були прізвища 11 його соратників. 

      Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

      У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше було знято санції з ексглави Мін'юсту Олени Лукаш та Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Санкції Віктор Янукович Микола Азаров Едуард Ставицький Олександр Янукович
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