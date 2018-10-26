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      Евросоюз недоволен реформой госуправления в Украине

      76 Читати новину українською
      Флаги
      Флаги / Фото из открытых источников

      Европейский Союз следит за реформой государственного управления в Украине и будет в дальнейшем финансово ее поддерживать.

      Об этом в Facebook написала пресс-служба представительства ЕС в Украине.

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      "Европейский Союз внимательно следит за развитием последних событий по внедрению реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины", – говорится в сообщении.

      Как отметили дипломаты, в 2018 году Украине выделили 15,5 миллионов евро.

      ЕС особо поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по вопросам реформ. Последнее требует более активного привлечения соответствующих министерств,
      - сообщили в посольстве.

      Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной касательно новой программы поддержки экономической политики stand-by (SBA).

      Теги: Новости политики Новости Украины Евросоюз Реформы
      Источник: 24 Канал
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