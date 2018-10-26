Євросоюз незадоволений реформою держуправління в Україні

Європейський Союз слідкує за реформою державного управління в Україні й буде надалі фінансово її підтримувати.

Про це у Facebook написала прес-служба представництва ЄС в Україні.

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"Європейський Союз уважно стежить за розвитком останніх подій з упровадження реформ державного управління в Україні. Досягнуто значного прогресу, проте потрібно зробити ще більше. ЄС підтверджує готовність і надалі надавати фінансову підтримку до держбюджету України", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили дипломати, у 2018 році Україні виділили 15,5 мільйона євро.

ЄС особливо підтримує вдосконалену процедуру набору нових державних службовців на посади фахівців з питань реформ. Останнє потребує активнішого залучення відповідних міністерств,

– повідомили в посольстві.

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA).