Евросоюз продлит санкции против России: Туск назвал дату
Президент Европейского совета Дональд Туск убежден, что Евросоюз продлит санкции против России, и случится это в декабре.
Об этом Туск написал в Twitter.
"Европа объединена в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС продлит санкции против России", – написал президент Европейского совета.
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Отметим, что Туск подразумевает продление санкций, введенных из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма в 2014 году. Эти санкции не связаны с нападением России на украинские корабли в Азовском море.
Источник: 24 канал
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