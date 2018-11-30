Євросоюз продовжить санкції проти Росії: Туск назвав дату

Президент Європейської ради Дональд Туск переконаний, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії і трапиться це у грудні.

Про це Туск написав у Twitter.

"Європа об'єднана у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції проти Росії", – написав президент Європейської ради.

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Заначимо, що Туск має на увазі продовження санкцій, запроваджених через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму у 2014 році. Ці санкції не пов'язані з нападом Росії на українські кораблі в Азовському морі.