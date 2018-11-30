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      Євросоюз продовжить санкції проти Росії: Туск назвав дату

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      Туск анонсував продовження санкцій ЄС проти Росії
      Туск анонсував продовження санкцій ЄС проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Президент Європейської ради Дональд Туск переконаний, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії і трапиться це у грудні.

      Про це Туск написав у Twitter.

      "Європа об'єднана у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції проти Росії", – написав президент Європейської ради.

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      Заначимо, що Туск має на увазі продовження санкцій, запроваджених через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму у 2014 році. Ці санкції не пов'язані з нападом Росії на українські кораблі в Азовському морі.

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Євросоюз Війна на Донбасі Дональд Туск Санкції
      Джерело: 24 канал
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