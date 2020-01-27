19:11
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Евросоюз расширил санкции против России за "местные выборы" в Крыму

      105 Читати новину українською
      Незаконными "выборами" в Крыму оккупанты навлекли на себя очередные санкции ЕС / ukrinform.ru

      Евросоюз решил расширить антироссийские санкции за аннексию Крыма. Соответствующее решение было принято на уровне комитета постоянных представителей стран-членов ЕС из-за проведения на оккупированном полуострове так называемых "местных выборов".

      В понедельник, 28 января, послы ЕС поддержали решение расширить санкции против России, сообщает польское издание PAP.

      Это стоит увидеть: Оккупанты проводят "выборы" в Севастополе: оконфузились знатно – эпические фото

      В расширенный санкционный список попадут семь человек. Им запретят въезд на территорию Европейского Союза, а все активы там заморозят.

      Интересно, что так называемые "местные выборы" в Крыму состоялись еще в сентябре 2019 года, а к решению о расширении санкций ЕС пришел только в январе 2020 года.

      В течение всего этого времени расширение санкций блокировал Кипр. Государство пыталось таким образом выторговать более жесткие санкции против Турции, которая добывает нефть в его территориальных водах.

      Впрочем позже Кипр, который и сам страдает от оккупации части своей территории, отозвал свои замечания, учитывая важность расширения санкций против России.

      Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?
      8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
      сегодня
      39485
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Евросоюз Санкции Новости Крыма Аннексия Крыма Кипр
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Глобальные конфликты: миф или реальность
      Блоги 11
      сегодня , 18:45 Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?
      Інна Жолобович 224
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      481
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      51
      сегодня , 18:00 П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали
      Роман Маселко 61
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук