Евросоюз расширил санкции против России за "местные выборы" в Крыму

Евросоюз решил расширить антироссийские санкции за аннексию Крыма. Соответствующее решение было принято на уровне комитета постоянных представителей стран-членов ЕС из-за проведения на оккупированном полуострове так называемых "местных выборов".

В понедельник, 28 января, послы ЕС поддержали решение расширить санкции против России, сообщает польское издание PAP.

Это стоит увидеть: Оккупанты проводят "выборы" в Севастополе: оконфузились знатно – эпические фото

В расширенный санкционный список попадут семь человек. Им запретят въезд на территорию Европейского Союза, а все активы там заморозят.

Интересно, что так называемые "местные выборы" в Крыму состоялись еще в сентябре 2019 года, а к решению о расширении санкций ЕС пришел только в январе 2020 года.

В течение всего этого времени расширение санкций блокировал Кипр. Государство пыталось таким образом выторговать более жесткие санкции против Турции, которая добывает нефть в его территориальных водах.

Впрочем позже Кипр, который и сам страдает от оккупации части своей территории, отозвал свои замечания, учитывая важность расширения санкций против России.

Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?

8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.