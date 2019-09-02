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      Оккупанты проводят "выборы" в Севастополе: оконфузились знатно – эпические фото

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      В Крыму оккупанты обустроили "избирательные участки" в грузовом контейнере и даже старом троллейбусе
      В Крыму оккупанты обустроили "избирательные участки" в грузовом контейнере и даже старом троллейбусе / фото из Facebook

      Избирательные участки в старом троллейбусе и грузовом контейнере, агитация за партию, которая занимается благоустройством преступников. Именно такими были так называемые "выборы" во временно оккупированном Севастополе.

      Условия, в которых проводились "выборы губернатора", поразили даже оккупационную власть. Едва ли не первым на избирательный участок в трамвае пожаловался так называемый "и. о. губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

      К слову: В Крыму оккупанты бьют тревогу из-за безопасность местных пляжей

      Как мне объяснили, такой формат избирательных участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили. Это позор и никуда не годится, – пожаловался "и. о. губернатора".

      Выглядит так, что Развожаев – такой себе оккупант. Мало того, что выдает казусы оккупационной "власти", так еще и откровенно признался: россияне позакрывали бюджетные учреждения в крымских селах сразу же после оккупации. Видимо, "великой и магучей" денег жалко.

      "Нужно создать людям цивилизованные условия для голосования. Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех селах Байдарской долины нет ни одной действующей бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идет ремонт... Эту ситуацию также буду исправлять", – бесстыдно "спалился" оккупант.

      "Избирательный участок" в селе Широком Севастопольского горсовета: смотрите фото


      Оккупант Развожаев признается, что россияне позакрывали бюджетные учреждения после аннексии Крыма / скриншот из фейсбука

      К сожалению, в Золотой Балке старого трамвая не нашлось. Поэтому там оккупанты решили организовать избирательные участки в грузовом контейнере. Журналист местного издания ForPost Тарас Любимов отметил, что тако избирательный участок организовали просто рядом со зданием пустого клуба, в котором не могут сделать ремонт. Видимо, тоже с 2014 ремонтируют, вводят все инновационные технологии.

      Кроме того, в соцсетях публикуют довольно странную агитацию. Так, появилось фото агитационного билборда, который призывает поддержать партию, которая обустроила 105 воров. Может, это и фейк, а может, у оккупантов это считается нормальным.

      Это стоит знать: Что изменилось в Ялте за время аннексии Крыма: красноречивые фото и видео

      На самом деле, похоже на то, что торопясь с распространением агитационных материалов, автор шедевра просто забыл про букву "Д" в слове "дворов".

       

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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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