Оккупанты проводят "выборы" в Севастополе: оконфузились знатно – эпические фото

Избирательные участки в старом троллейбусе и грузовом контейнере, агитация за партию, которая занимается благоустройством преступников. Именно такими были так называемые "выборы" во временно оккупированном Севастополе.

Условия, в которых проводились "выборы губернатора", поразили даже оккупационную власть. Едва ли не первым на избирательный участок в трамвае пожаловался так называемый "и. о. губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

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Как мне объяснили, такой формат избирательных участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили. Это позор и никуда не годится, – пожаловался "и. о. губернатора".

Выглядит так, что Развожаев – такой себе оккупант. Мало того, что выдает казусы оккупационной "власти", так еще и откровенно признался: россияне позакрывали бюджетные учреждения в крымских селах сразу же после оккупации. Видимо, "великой и магучей" денег жалко.

"Нужно создать людям цивилизованные условия для голосования. Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех селах Байдарской долины нет ни одной действующей бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идет ремонт... Эту ситуацию также буду исправлять", – бесстыдно "спалился" оккупант.

"Избирательный участок" в селе Широком Севастопольского горсовета: смотрите фото



Оккупант Развожаев признается, что россияне позакрывали бюджетные учреждения после аннексии Крыма / скриншот из фейсбука

К сожалению, в Золотой Балке старого трамвая не нашлось. Поэтому там оккупанты решили организовать избирательные участки в грузовом контейнере. Журналист местного издания ForPost Тарас Любимов отметил, что тако избирательный участок организовали просто рядом со зданием пустого клуба, в котором не могут сделать ремонт. Видимо, тоже с 2014 ремонтируют, вводят все инновационные технологии.

Кроме того, в соцсетях публикуют довольно странную агитацию. Так, появилось фото агитационного билборда, который призывает поддержать партию, которая обустроила 105 воров. Может, это и фейк, а может, у оккупантов это считается нормальным.

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На самом деле, похоже на то, что торопясь с распространением агитационных материалов, автор шедевра просто забыл про букву "Д" в слове "дворов".