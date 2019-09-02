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      Окупанти проводять "вибори" у Севастополі: сконфузились знатно – епічні фото

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      У Криму окупанти облаштували "виборчі дільниці" у вантажному контейнері і навіть старому тролейбусі
      У Криму окупанти облаштували "виборчі дільниці" у вантажному контейнері і навіть старому тролейбусі / фото з Facebook

      Виборчі дільниці у старому тролейбусі та вантажному контейнері, агітація за партію, яка займається благоустроєм злочинців. Саме такими були так звані "вибори" у тимчасово окупованому Севастополі.

      Умови, яких проводилися "вибори губернатора", вразили навіть окупаційну владу. Чи не першим на виборчу дільницю у трамваї поскаржився так званий "в. о. губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв.

      До слова: У Криму окупанти б'ють на сполох через безпеку місцевих пляжів

      Як мені пояснили, такий формат виборчих дільниць для сільських територій затверджували ще у травні. Ні, треба віддати належне: його хоча б пофарбували. Це ганьба і нікуди не годиться, – поскаржився "в. о. губернатора".

      Виглядає на те, що Развожаєв – такий собі окупант. Мало того, що видає казуси окупаційної "влади", так ще й відверто зізнався: росіяни позакривали бюджетні заклади у кримських селах одразу ж після окупації. Мабуть, "вєлікай і магучєй" грошей шкода.

      "Потрібно створити людям цивілізовані умови для голосування. Краще б, звичайно, у сільському клубі це організувати, але в чотирьох селах Байдарської долини немає жодної чинної бюджетної установи. Усі закриті з 2014 року. Йде ремонт... Цю ситуацію також буду виправляти", – безсоромно "спалився" окупант.

      "Виборча дільниця" у селі Широкому Севастопольської міськради: дивіться фото


      Окупант Развожаєв зізнається, що росіяни позакривали бюджетні установи після анексії Криму / скріншот з фейсбуку

      На жаль, у Золотій Балці старого трамвая не знайшлося. Тому там окупанти вирішили організувати виборчі дільниці у вантажному контейнері. Журналіст місцевого видання ForPost Тарас Любимов зазначив, що таку виборчу дільницю організували просто поряд з будівлею порожнього клубу, в якому не можуть зробити ремонт. Мабуть, теж з 2014 ремонтують, запроваджують усі іноваційні технології.

      Крім того, у соцмережах публікують доволі дивну агітацію. Так, з'явилось фото агітаційного білборду, який закликає підьтримати партію, яка облаштувала 105 злодіїв. Може, це і фейк, а може, в окупантів це вважається нормальним.

      Це варто знати: Що змінилось у Ялті за час анексії Криму: промовисті фото та відео

      Насправді, виглядає на те, що поспішаючи з поширенням агітаційних матеріалів, автор шедевру просто забув про літеру "Д" у слові "дворов".

       

      blog_ava
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      сьогодні
      1995
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 канал
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