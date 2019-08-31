У Криму окупанти б'ють на сполох через безпеку місцевих пляжів

Підконтрольна Росії так звана прокуратура окупованого українського півострова наприкінці сезону побачила "порушення експлуатації міських пляжів" Керчі.

Так, на пляжах окупованого міста немає гарантій для безпеки відпочивальників, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Так, на пляжах немає рятувальних постів, які повноцінно функціонують.

Відсутні приміщення медичного пункту, кількість рятувальників не відповідає встановленим нормативом з урахуванням протяжності пляжів,

– цитує видання заяву прокуратури.

Проблеми із пляжами супруводжували окупантів весь "сезон". Зокрема, вони вимушені були обмежити купання на пляжах колись популярних курортних міст – Севастополя й Алушти. Усе через це, що вони не відповідають санітарним вимогам.



Насправді такі заходи безпеки могли бути спровоковані масштабним забрудненням , яке трапилось у Блакитній бухті Севастополя. Там у морі на глибині 36 метрів прорвало трубу – у воду. потрапила величезна кількість нечистот.

Напередодні сезону окупанти заявляли, що в цьому році півострів прийме понад 7 мільйонів відпочивальників. Насправді дописи кримчан в соцмережах свідчать про протилежне – пляжі порожні, а туристи нічого не платять.