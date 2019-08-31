В Крыму оккупанты бьют тревогу из-за безопасности местных пляжей

Подконтрольная России так называемая прокуратура оккупированного украинского полуострова в конце сезона увидела "нарушение эксплуатации городских пляжей" Керчи.

Так, на пляжах оккупированного города нет гарантий безопасности отдыхающих, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Так, на пляжах нет полноценно функционирующих спасательных постов.

Отсутствуют помещения медицинского пункта, количество спасателей не соответствует установленному нормативу с учетом протяженности пляжей,

– цитирует издание заявление прокуратуры.

Проблемы с пляжами сопровождали оккупантов весь "сезон". В частности, они вынуждены были ограничить купание на пляжах некогда популярных курортных городов – Севастополя и Алушты. Все из-за этого, что они не соответствуют санитарным требованиям.

На самом деле такие меры безопасности могли быть спровоцированы масштабным загрязнением, которое произошло в Голубой бухте Севастополя. Там в море на глубине 36 метров прорвало трубу – в воду попало огромное количество нечистот.

Накануне сезона оккупанты заявляли, что в этом году полуостров примет более 7 миллионов отдыхающих. На самом деле сообщения крымчан в соцсетях свидетельствуют об обратном – пляжи пусты, а туристы ничего не платят.