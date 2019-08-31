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      Що змінилось у Ялті за час анексії Криму: промовисті фото та відео

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      "Українська Рів'єра" та "місто щастя" – саме так називали один з наймальовничіших куточків Криму до анексії півострова. Що змінилося там з 2014 року та які ціни й сервіс пропонують туристам – читайте далі.

      За 21 кілометр на захід від Ялти розташований один з найдорожчих кримських курортів – Сімеїз. Там у заповідному лісі з краєвидом на гору Кішка побудували родинний готель.

      До теми: Дорожче, ніж Єгипет – чим "вражає" курортний сезон у Криму

      Його власники – колишні одесити, які переїхали на острів ще до анексії. Господарка Світлана Зверинська показала номер, який у високий сезон коштує 1400 гривень у перерахунку

      Туризм у Криму
       Так виглядає номер у родинному готелі в Симеїзі

      За словами Зверинської, українські туристи майже забули про Крим. Тепер туди їдуть переважно росіяни, при чому – не найбагатші.

      Інколи ставлять дивні питання. Наприклад, чи є в нас номер з підселенням. Тобто вони хочуть зекономити й питають, чи можна підселитися до когось в кімнату й заплатити половину ціни,
      – розповіла власниця готелю.

      Аби ще більше зекономити туристи хочуть самостійно готувати їжу. Тож на одному з балконів господарі організували для них літню кухню.

      Туризм в Криму
      Літня кухня у родинному готелі в Симеїзі

      Світлана Зверинська припустила, чому якість послуг у Криму не зростає. Вона вважає, що у більшості підприємців, мабуть, опустилися руки. 

      Адже туристів стало менше. Тож люди не знають, окупиться їх бізнес та нововведення чи ні. Тому й з сервісом не у всіх виходить,
      – пояснила жінка.

      Ялтинська блогерка Олена Гукова показала, як змінилося місто за час анексії Криму. На місці колись популярного закладу фастфуду тепер – "Автокафе". А от ціни у звичайних їдальнях – високі. Скромний обід на двох обійдеться аж в 400 гривень. 

      Туризм у Ялті
      Такі ціни пропонують у одній з їдалень Ялти

      Туризм у Ялті
      За курячу котлету, наприклад, доведеться заплатити понад 50 гривень

      Набережною Ялти прямо між туристами щодня їздить сміттєвоз. Хоча місцеві б хотіли, щоб сміття вивозили вночі. Адже сморід від спецтехніки відлякує відпочивальників.

      Туризм у Ялті
      Сміттєвоз на набережній у Ялті

      Розваг у Ялті також небагато. На місці колишнього парку атракціонів встановили ковзанку, яка перекриває краєвид на набережну. Там своє шоу показує Тетяна Навка, олімпійська чемпіонка та дружина Дмитра Пєскова – прес-секретаря російського президента Володимира Путіна.

      Як будували льодову арену в Ялті: дивіться відео


      Не всім жителям та гостям міста це до вподоби. Та вони розуміють, що відмовити дружині прес-секретаря Путіна мер Ялти, звичайно, не міг.

      Підконтрольна Росії кримська "влада" розраховує, що у 2019 році півострів прийме понад сім мільйонів відпочивальників. Проте кримчани, пов'язані з туристичним бізнесом, у таку цифру не вірять й впевнені, що вона буде значно меншою.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 31 серпня о 18:00 на 24 каналі.

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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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