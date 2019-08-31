Що змінилось у Ялті за час анексії Криму: промовисті фото та відео

"Українська Рів'єра" та "місто щастя" – саме так називали один з наймальовничіших куточків Криму до анексії півострова. Що змінилося там з 2014 року та які ціни й сервіс пропонують туристам – читайте далі.

За 21 кілометр на захід від Ялти розташований один з найдорожчих кримських курортів – Сімеїз. Там у заповідному лісі з краєвидом на гору Кішка побудували родинний готель.

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Його власники – колишні одесити, які переїхали на острів ще до анексії. Господарка Світлана Зверинська показала номер, який у високий сезон коштує 1400 гривень у перерахунку



Так виглядає номер у родинному готелі в Симеїзі

За словами Зверинської, українські туристи майже забули про Крим. Тепер туди їдуть переважно росіяни, при чому – не найбагатші.

Інколи ставлять дивні питання. Наприклад, чи є в нас номер з підселенням. Тобто вони хочуть зекономити й питають, чи можна підселитися до когось в кімнату й заплатити половину ціни,

– розповіла власниця готелю.

Аби ще більше зекономити туристи хочуть самостійно готувати їжу. Тож на одному з балконів господарі організували для них літню кухню.



Літня кухня у родинному готелі в Симеїзі

Світлана Зверинська припустила, чому якість послуг у Криму не зростає. Вона вважає, що у більшості підприємців, мабуть, опустилися руки.

Адже туристів стало менше. Тож люди не знають, окупиться їх бізнес та нововведення чи ні. Тому й з сервісом не у всіх виходить,

– пояснила жінка.

Ялтинська блогерка Олена Гукова показала, як змінилося місто за час анексії Криму. На місці колись популярного закладу фастфуду тепер – "Автокафе". А от ціни у звичайних їдальнях – високі. Скромний обід на двох обійдеться аж в 400 гривень.



Такі ціни пропонують у одній з їдалень Ялти



За курячу котлету, наприклад, доведеться заплатити понад 50 гривень

Набережною Ялти прямо між туристами щодня їздить сміттєвоз. Хоча місцеві б хотіли, щоб сміття вивозили вночі. Адже сморід від спецтехніки відлякує відпочивальників.



Сміттєвоз на набережній у Ялті

Розваг у Ялті також небагато. На місці колишнього парку атракціонів встановили ковзанку, яка перекриває краєвид на набережну. Там своє шоу показує Тетяна Навка, олімпійська чемпіонка та дружина Дмитра Пєскова – прес-секретаря російського президента Володимира Путіна.

Як будували льодову арену в Ялті: дивіться відео



Не всім жителям та гостям міста це до вподоби. Та вони розуміють, що відмовити дружині прес-секретаря Путіна мер Ялти, звичайно, не міг.

Підконтрольна Росії кримська "влада" розраховує, що у 2019 році півострів прийме понад сім мільйонів відпочивальників. Проте кримчани, пов'язані з туристичним бізнесом, у таку цифру не вірять й впевнені, що вона буде значно меншою.

Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 31 серпня о 18:00 на 24 каналі.