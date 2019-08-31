Что изменилось в Ялте за время аннексии Крыма: красноречивые фото и видео

"Украинская Ривьера" и "город счастья" – именно так называли один из самых живописных уголков Крыма до аннексии полуострова. Что там изменилось с 2014 года и какие цены и сервис предлагают туристам – читайте дальше.

В 21 километре на запад от Ялты расположен один из самых дорогих крымских курортов – Симеиз. Там в заповедном лесу с видом на гору Кошка построили семейный отель.

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Его владельцы – бывшие одесситы, которые переехали на остров еще до аннексии. Хозяйка Светлана Зверинская показала номер, который в высокий сезон стоит 1400 гривен в пересчете.



Так выглядит номер в семейном отеле в Симеизе

По словам Зверинской, украинские туристы почти забыли о Крыме. Теперь туда едут в основном россияне, причем не самые богатые.

Иногда задают странные вопросы. Например, есть у нас номер с подселением. То есть они хотят сэкономить и спрашивают, можно ли подселиться к кому-то в комнату и заплатить половину цены,

– рассказала владелица отеля.

Чтобы еще больше сэкономить туристы хотят самостоятельно готовить еду. Поэтому на одном из балконов хозяева организовали для них летнюю кухню.



Летняя кухня в семейном отеле в Симеизе

Светлана Зверинская предположила, почему качество услуг в Крыму не растет. Она считает, что у большинства предпринимателей, видимо, опустились руки.

Ведь туристов стало меньше. Поэтому люди не знают, окупится их бизнес и нововведения или нет. Поэтому и с сервисом не у всех получается,

– пояснила женщина.

Ялтинский блогер Елена Гукова показала, как изменился город за время аннексии Крыма. На месте некогда популярного заведения фастфуда теперь – "Автокафе". А вот цены в обычных столовых – высокие. Скромный обед на двоих обойдется аж в 400 гривен.



Такие цены предлагают в одной из столовых Ялты



За куриную котлету, например, придется заплатить более 50 гривен

По набережной Ялты прямо между туристами ежедневно ездит мусоровоз. Хотя местные бы хотели, чтобы мусор вывозили ночью. Ведь вонь от спецтехники отпугивает отдыхающих.

Развлечений в Ялте также немного. На месте бывшего парка аттракционов установили каток, который перекрывает вид на набережную. Там свое шоу показывает Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и жена Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.



Российская фигуристка Татьяна Навка

Не всем жителям и гостям города это по душе. И они понимают, что отказать жене пресс-секретаря Путина мэр Ялты, конечно, не мог.

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Подконтрольная России крымская "власть" рассчитывает, что в 2019 году полуостров примет более семи миллионов отдыхающих. Однако крымчане, связанные с туристическим бизнесом, в такую цифру не верят и уверены, что она будет значительно меньше.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 31 августа в 18:00 на 24 канале.