Євросоюз розширив санкції проти Росії через "місцеві вибори" у Криму

Євросоюз вирішив розширити антиросійські санкції за анексію Криму. Відповідне рішення було ухвалено на рівні комітету постійних представників країн-членів ЄС через проведення на окупованому півострові так званих "місцевих виборів".

У понеділок, 28 січня, посли ЄС підтримали рішення розширити санкції проти Росії, повідомляє польське видання PAP.

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У розширений санкційний список потраплять семеро осіб. Їм заборонять в'їзд на територію Європейського Союзу, а всі активи там заморозять.

Цікаво, що так звані "місцеві вибори" у Криму відбулися ще у вересні 2019 року, а до рішення про розширення санкцій ЄС дійшов лише у січні 2020 року.

Протягом усього цього часу розширення санкцій блокував Кіпр. Держава намагалася таким чином виторгувати більш жорсткі санкції проти Туреччини, що видобуває нафту у його територіальних водах.

Втім пізніше Кіпр, який і сам потерпає від окупації частини своєї території, відкликав свої зауваження, зважаючи на важливість розширення санкцій проти Росії.

Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.