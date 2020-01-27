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      Євросоюз розширив санкції проти Росії через "місцеві вибори" у Криму

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      Незаконними "виборами" у Криму окупанти накликали на себе чергові санкції ЄС / ukrinform.ru

      Євросоюз вирішив розширити антиросійські санкції за анексію Криму. Відповідне рішення було ухвалено на рівні комітету постійних представників країн-членів ЄС через проведення на окупованому півострові так званих "місцевих виборів".

      У понеділок, 28 січня, посли ЄС підтримали рішення розширити санкції проти Росії, повідомляє польське видання PAP.

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      У розширений санкційний список потраплять семеро осіб. Їм заборонять в'їзд на територію Європейського Союзу, а всі активи там заморозять.

      Цікаво, що так звані "місцеві вибори" у Криму відбулися ще у вересні 2019 року, а до рішення про розширення санкцій ЄС дійшов лише у січні 2020 року.

      Протягом усього цього часу розширення санкцій блокував Кіпр. Держава намагалася таким чином виторгувати більш жорсткі санкції проти Туреччини, що видобуває нафту у його територіальних водах.

      Втім пізніше Кіпр, який і сам потерпає від окупації частини своєї території, відкликав свої зауваження, зважаючи на важливість розширення санкцій проти Росії.

      Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Санкції Євросоюз Кіпр
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