04:01
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
  • суббота
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Евросоюз разместит на внешних границах 10 тысяч пограничников

23 Читати новину українською
Евросоюз планирует разместить 10 тысяч пограничников на своих границах
Евросоюз планирует разместить 10 тысяч пограничников на своих границах / cont.ws

К 2020 году Евросоюз планирует разместить на своих внешних границах до 10 тысяч пограничников.

Об этом сообщила служба "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Читайте также: Канцлер Австрии заявил о "мире на континенте только с Россией"

Это важное решение Европейского совета, потому что изначально предполагалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива – 2020 года. В этой тяжелой ситуации Союзу было необходимо принять конкретные решения,
– сказал Юнкер.

Юнкер также подчеркнул, что мандат пограничников необходимо расширить, главным образом за счет полномочий действовать в третьих странах. Однако он добавил, что пограничники должны действовать исключительно с согласия этих третьих стран.

Председатель Европейской Комиссии отметил, что условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах, занимающихся приемом эмигрантов. Создание этих центров предполагается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возвращения к неоколониалистской схеме поведения".

Теги: Европа Новости политики Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
3 июля, 22:27 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
380
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
3 июля, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 204
Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
3 июля, 20:01 Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
174
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
3 июля, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1807
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
3 июля, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 1105
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук