Евросоюз разместит на внешних границах 10 тысяч пограничников

К 2020 году Евросоюз планирует разместить на своих внешних границах до 10 тысяч пограничников.

Об этом сообщила служба "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

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Это важное решение Европейского совета, потому что изначально предполагалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива – 2020 года. В этой тяжелой ситуации Союзу было необходимо принять конкретные решения,

– сказал Юнкер.

Юнкер также подчеркнул, что мандат пограничников необходимо расширить, главным образом за счет полномочий действовать в третьих странах. Однако он добавил, что пограничники должны действовать исключительно с согласия этих третьих стран.

Председатель Европейской Комиссии отметил, что условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах, занимающихся приемом эмигрантов. Создание этих центров предполагается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возвращения к неоколониалистской схеме поведения".