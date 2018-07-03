Канцлер Австрии заявил о "мире на континенте только с Россией"
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает за "укрепление диалога" с Россией.
1 июля Австрия начала председательствовать в Совете Евросоюза.
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Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что следующие шесть месяцев председательства страны в Совете ЕС Австрия хочет быть "строителем мостов" и "внести вклад в укрепление Европейского Союза".
3 июля, представляя в Европарламенте программу председательства Австрии в Совете ЕС, Курц призвал к "укреплению каналов для диалога" с Россией.
Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее,
– заявил канцлер Австрии.
К слову, в начале июня президент России Владимир Путин находился с визитом в Австрии, где в частности встретился с канцлером страны Себастианом Курцем.
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