Канцлер Австрии заявил о "мире на континенте только с Россией"

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает за "укрепление диалога" с Россией.

1 июля Австрия начала председательствовать в Совете Евросоюза.

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Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что следующие шесть месяцев председательства страны в Совете ЕС Австрия хочет быть "строителем мостов" и "внести вклад в укрепление Европейского Союза".

Wir starten in den österreichischen EU-Ratsvorsitz #eu2018at! In den nächsten sechs Monaten wollen wir Brückenbauer sein & einen Beitrag dazu leisten, die Europäische Union zu stärken. Mehr Infos unter https://t.co/gXAMR1GZgt. pic.twitter.com/xxq8OXLzFu — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 1 липня 2018 р.

3 июля, представляя в Европарламенте программу председательства Австрии в Совете ЕС, Курц призвал к "укреплению каналов для диалога" с Россией.

Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее,

– заявил канцлер Австрии.

К слову, в начале июня президент России Владимир Путин находился с визитом в Австрии, где в частности встретился с канцлером страны Себастианом Курцем.