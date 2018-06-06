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Канцлер Австрии надеется на "постепенное снятие санкций" с России

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Австрия будет работать над улучшением отношений с Россией
Австрия будет работать над улучшением отношений с Россией / kremlin.ru

5 июня глава Кремля Владимир Путин встретился в Вене с федеральным канцлером Австрии Курцем. Визит президента РФ в страну, которую он считает своим "другом в Европе", прошел для российского лидера удачно.

Об этом пишет обозреватель Politico Мэттью Карнитшниг.

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Решение Вены вежливо принять Путина поражает, тем более, что оно было принято перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС. Поездка состоялась в период, когда Путин с удвоенной энергией пытается улучшить отношения с Европой на фоне споров, спровоцированных недавним отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, войной в Украине и поддержкой режима Асада в Сирии, говорится в статье.

Во время встречи двух политиков акцент был сделан скорее на церемониях и символических жестах, чем на содержательной части визита, замечает автор публикации.

Канцлер Австрии Курц воздержался от каких-либо обещаний относительно санкций, но публично заявил, что планирует воспользоваться председательством Австрии в ЕС для улучшения отношений с Россией, и выразил надежду, что "шаг за шагом с согласия Евросоюза удастся ослабить антироссийские санкции".

Мы имели хорошие и прагматичные отношения с Россией на протяжении десятилетий, даже в сложные времена,
– высказался Курц.

Коммерческие отношения Австрии с Россией сильно пострадали из-за санкций, и деловые круги добиваются, чтобы австрийское правительство попросило отмены экономических ограничений, поясняет журналист.

В заявлениях для прессы канцлер Курц и президент Австрии Александер ван дер Беллен, похоже, предпочли избежать деликатных тем – о российской агрессии и о том, что Путин делает со своими политическими соперниками, предполагает Карнитшниг.

"Отношения между Россией и Австрией традиционно характеризуются как партнерские", – сказал Путин после встречи с Ван дер Беллен.

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Напомним, недавно вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы, которая входит в правящую коалицию, назвал санкции против России "болезненными" и призвал их снять.

Теги: Новости России Новости политики Санкции Владимир Путин Евросоюз Австрия
Источник: 24 Канал
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