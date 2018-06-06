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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Канцлер Австрії сподівається на "поступове зняття санкцій" з Росії

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Австрія працюватиме над покращенням відносин з Росією
Австрія працюватиме над покращенням відносин з Росією / kremlin.ru

5 червня глава Кремля Володимир Путін зустрівся у Відні із федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Візит президента РФ до країни, яку він вважає своїм "другом в Європі", минув для російського лідера вдало.

Про це пише оглядач Politico Меттью Карнітшніг.

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Рішення Відня чемно прийняти Путіна приголомшує, тим більше, що воно було ухвалене перед тим, як Австрія в липні стане головою ЄС. Поїздка відбулася в період, коли Путін з подвоєною енергією намагається поліпшити відносини з Європою на тлі суперечок, спровокованих недавнім отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великобританії, війною в Україні та підтримкою режиму Асада в Сирії, йдеться у статті.

Під час зустрічі двох політиків акцент був зроблений швидше на церемоніях і символічних жестах, ніж на змістовній частині візиту, зауважує автор публікації.

Канцлер Австрії Себастьян Курц утримався від будь-яких обіцянок щодо санкцій, але публічно заявив, що планує скористатися головуванням Австрії в ЄС заради поліпшення відносин з Росією, і висловив надію, що "крок за кроком за згодою Євросоюзу вдасться послабити антиросійські санкції".

Ми мали хороші та прагматичні стосунки з Росією протягом десятиліть, навіть у складні часи,
– висловився Курц.

Комерційні відносини Австрії з Росією сильно постраждали через санкції, і ділові кола домагаються, щоб австрійський уряд попросив скасування економічних обмежень, пояснює журналіст.

У заявах для преси канцлер Себастьян Курц і президент Австрії Александер Ван дер Беллен, схоже, вважали за краще уникнути делікатніших тем – про російську агресію і про те, як Путін чинить зі своїми політичними суперниками, припускає Карнітшніг.

"Відносини між Росією та Австрією традиційно характеризуються як партнерські", – сказав Путін після зустрічі з Ван дер Белленом.

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Нагадаємо, нещодавно віце-канцлер Австрії та лідер Австрійської партії свободи, що входить у правлячу коаліцію, назвав санкції проти Росії "болісними" та закликав їх зняти.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Володимир Путін Австрія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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