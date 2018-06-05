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Відень намагається стати посередником між Росією та Заходом, – швейцарське видання

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Австрія намагається балансувати у своїй політиці щодо Росії
Австрія намагається балансувати у своїй політиці щодо Росії / Фото з відкритих мереж

5 червня у Відні проходить офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца. Візит російського лідера в австрійську столицю приховує в собі зовнішньополітичний конфліктний потенціал.

Про це йдеться у статті Neue Zuercher Zeitung.

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Автор статті нагадує, що чотири роки тому, одразу після окупації Криму, Відень уже приймав у себе главу Кремля, на що багато європейських лідерів зреагували шквалом критики, адже це був перший візит Путіна в країну ЄС після "приєднання українського півострова в порушення міжнародного права", і кремлівський лідер вважався тоді небажаною персоною на Заході.

Між тим зараз Австрійська партія свободи, що входить у правлячу коаліцію, намагається демонструвати свою дружбу з Москвою. Нещодавно її лідер Хайнц-Крістіан Штрахе закликав зняти санкції з Росії, зауважує видання.

Однак офіційний Відень все-таки дотримується точки зору, що рішення про скасування санкцій повинно бути загальноєвропейським.

Відень намагається стати посередником між Сходом і Заходом. Москва із задоволенням констатувала, що Австрія не вислала жодного російського дипломата у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Британії, на відміну від традиційно дружніх до Росії Угорщини та Італії. Візит Путіна – знак того, що Кремль цінує австрійську позицію. Водночас у Москві прекрасно розуміють, що Австрія не входить в число світових важкоатлетів: коли під час свого квітневого візиту в Москву глава австрійського МЗС Карін Кнайсль запропонувала Австрію як посередника між Росією і Заходом в сирійському конфлікті, вона дістала від свого російського колеги Сергія Лаврова відкоша,
– зазначається у матеріалі.

Таким чином, Австрія намагається балансувати у своїй політиці щодо Росії, але 5 червня Курц повинен продемонструвати російському президенту, що Відень на боці Заходу, робить висновок швейцарська газета.

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Теги: Новини Росії Новини політики Австрія Європа
Джерело: 24 Канал
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