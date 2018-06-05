Вена пытается стать посредником между Россией и Западом, – швейцарское издание

5 июня в Вене проходит официальная встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Визит российского лидера в австрийскую столицу скрывает в себе внешнеполитический конфликтный потенциал.

Об этом говорится в статье Neue Zuercher Zeitung.

Читайте также: Путину в Австрии могут напомнить о Сенцове

Автор статьи напоминает, что четыре года назад, сразу после оккупации Крыма, Вена уже принимал у себя главу Кремля, на что многие европейские лидеры отреагировали шквалом критики, так как это был первый визит Путина в страну ЕС после "присоединения украинского полуострова в нарушение международного права", и кремлевский лидер считался тогда нежелательной персоной на Мероприятии.

Между тем сейчас Австрийская партия свободы, которая входит в правящую коалицию, пытается демонстрировать свою дружбу с Москвой. Недавно ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе призвал снять санкции с России, замечает издание.

Однако официальная Вена все же придерживается точки зрения, что решение об отмене санкций должно быть общеевропейским.

Вена пытается стать посредником между Востоком и Западом. Москва с удовлетворением констатировала, что Австрия не выслала ни одного российского дипломата в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии, в отличие от традиционно дружественных России Венгрии и Италии. Визит Путина – знак того, что Кремль ценит австрийскую позицию. В то же время в Москве прекрасно понимают, что Австрия не входит в число мировых тяжеловесов: когда во время своего апрельского визита в Москву глава австрийского МИД Карин Кнайсль предложила Австрию в качестве посредника между Россией и Западом в сирийском конфликте, она получила от своего российского коллеги Сергея Лаврова от ворот поворот,

– отмечается в материале.

Таким образом, Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России, но 5 июня Курц должен продемонстрировать российскому президенту, что Вена на стороне Запада, заключает швейцарская газета.

Читайте также: Совет ЕС оштрафовал Австрию