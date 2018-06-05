16:56
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Вена пытается стать посредником между Россией и Западом, – швейцарское издание

26 Читати новину українською
Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России
Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России / Фото из открытых источников

5 июня в Вене проходит официальная встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Визит российского лидера в австрийскую столицу скрывает в себе внешнеполитический конфликтный потенциал.

Об этом говорится в статье Neue Zuercher Zeitung.

Читайте также: Путину в Австрии могут напомнить о Сенцове

Автор статьи напоминает, что четыре года назад, сразу после оккупации Крыма, Вена уже принимал у себя главу Кремля, на что многие европейские лидеры отреагировали шквалом критики, так как это был первый визит Путина в страну ЕС после "присоединения украинского полуострова в нарушение международного права", и кремлевский лидер считался тогда нежелательной персоной на Мероприятии.

Между тем сейчас Австрийская партия свободы, которая входит в правящую коалицию, пытается демонстрировать свою дружбу с Москвой. Недавно ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе призвал снять санкции с России, замечает издание.

Однако официальная Вена все же придерживается точки зрения, что решение об отмене санкций должно быть общеевропейским.

Вена пытается стать посредником между Востоком и Западом. Москва с удовлетворением констатировала, что Австрия не выслала ни одного российского дипломата в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии, в отличие от традиционно дружественных России Венгрии и Италии. Визит Путина – знак того, что Кремль ценит австрийскую позицию. В то же время в Москве прекрасно понимают, что Австрия не входит в число мировых тяжеловесов: когда во время своего апрельского визита в Москву глава австрийского МИД Карин Кнайсль предложила Австрию в качестве посредника между Россией и Западом в сирийском конфликте, она получила от своего российского коллеги Сергея Лаврова от ворот поворот,
– отмечается в материале.

Таким образом, Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России, но 5 июня Курц должен продемонстрировать российскому президенту, что Вена на стороне Запада, заключает швейцарская газета.

Читайте также: Совет ЕС оштрафовал Австрию

Теги: Новости политики Новости России Европа Австрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сегодня, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 54
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 677
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
144
Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
сегодня, 14:25 Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
1231
Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 8663
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук