Канцлер Австрії заявив про "мир на континенті тільки з Росією"
Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що виступає за "зміцнення діалогу" з Росією.
1 липня Австрія почала головувати у Раді Євросоюзу.
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Канцлер країни Себастіан Курц заявив, що наступні шість місяців головування країни у Раді ЄС Австрія хоче бути "будівничим мостів" і "внести вклад у зміцнення Європейського Союзу".
3 липня, представляючи у Європарламенті програму головування Австрії у Раді ЄС, Курц закликав до "зміцнення каналів для діалогу" з Росією.
Мир на континенті може існувати тільки з Росією, а не проти неї,
– заявив канцлер Австрії.
До слова, на початку червня президент Росії Володимир Путін перебував з візитом в Австрії, де зокрема, зустрівся з канцлером країни Себастіаном Курцом.
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