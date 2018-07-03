Канцлер Австрії заявив про "мир на континенті тільки з Росією"

Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що виступає за "зміцнення діалогу" з Росією.

1 липня Австрія почала головувати у Раді Євросоюзу.

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Канцлер країни Себастіан Курц заявив, що наступні шість місяців головування країни у Раді ЄС Австрія хоче бути "будівничим мостів" і "внести вклад у зміцнення Європейського Союзу".

Wir starten in den österreichischen EU-Ratsvorsitz #eu2018at! In den nächsten sechs Monaten wollen wir Brückenbauer sein & einen Beitrag dazu leisten, die Europäische Union zu stärken. Mehr Infos unter https://t.co/gXAMR1GZgt. pic.twitter.com/xxq8OXLzFu — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 1 липня 2018 р.

3 липня, представляючи у Європарламенті програму головування Австрії у Раді ЄС, Курц закликав до "зміцнення каналів для діалогу" з Росією.

Мир на континенті може існувати тільки з Росією, а не проти неї,

– заявив канцлер Австрії.

До слова, на початку червня президент Росії Володимир Путін перебував з візитом в Австрії, де зокрема, зустрівся з канцлером країни Себастіаном Курцом.