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У Європарламенті назвали найбільшого "друга" Путіна в Євросоюзі

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Євродепутат назвав уряд Австрії найбільшим лобістом Путіна в ЄС
Євродепутат назвав уряд Австрії найбільшим лобістом Путіна в ЄС / Фото з відкритих джерел

Чинний ультраправий уряд Австрії є одним із найбільших "друзів" Російської Федерації та її президента Володимира Путіна у Євросоюзі.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Австрії Мішель Реймон, передає "Укрінформ".

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Очевидно, що Австрія є найбільш важливим лобі Путіна серед урядів Євросоюзу,
– зауважив він.

Австрійський євродепутат нагадав, що ультраправа націоналістична Партія свободи, яка входить до складу урядової коаліції в Австрії, у грудні 2016 року підписала угоду про взаємодію та співробітництво з російською партією "Справедливая Россия".

За його словами, ця політична сила виступає за скасування санкцій проти Росії та нормалізацію відносин з Москвою.

"Це є чіткою пропутінською політикою. Хоча це не означає, що така політика може автоматично вважатися проросійською", – сказав Реймон.

Теги: Новини політики Євросоюз Новини Росії Австрія
Джерело: 24 Канал
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