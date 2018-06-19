У Європарламенті назвали найбільшого "друга" Путіна в Євросоюзі

Чинний ультраправий уряд Австрії є одним із найбільших "друзів" Російської Федерації та її президента Володимира Путіна у Євросоюзі.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Австрії Мішель Реймон, передає "Укрінформ".

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Очевидно, що Австрія є найбільш важливим лобі Путіна серед урядів Євросоюзу,

– зауважив він.

Австрійський євродепутат нагадав, що ультраправа націоналістична Партія свободи, яка входить до складу урядової коаліції в Австрії, у грудні 2016 року підписала угоду про взаємодію та співробітництво з російською партією "Справедливая Россия".

За його словами, ця політична сила виступає за скасування санкцій проти Росії та нормалізацію відносин з Москвою.

"Це є чіткою пропутінською політикою. Хоча це не означає, що така політика може автоматично вважатися проросійською", – сказав Реймон.