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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Европарламенте назвали самого большого "друга" Путина в Евросоюзе

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Евродепутат назвал правительство Австрии крупнейшим лоббистом Путина в ЕС
Евродепутат назвал правительство Австрии крупнейшим лоббистом Путина в ЕС / Фото из открытых источников

Действующее ультраправое правительство Австрии является одним из крупнейших "друзей" Российской Федерации и ее президента Владимира Путина в Евросоюзе.

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Австрии Мишель Реймон, передает "Укринформ".

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Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза,
– отметил он.

Австрийский евродепутат напомнил, что правая националистическая Партия свободы, которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабре 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".

По его словам, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.

"Это является четкой пропутинской политикой. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", – сказал Реймон.

Теги: Новости политики Евросоюз Новости России Австрия
Источник: 24 Канал
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