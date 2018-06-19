В Европарламенте назвали самого большого "друга" Путина в Евросоюзе

Действующее ультраправое правительство Австрии является одним из крупнейших "друзей" Российской Федерации и ее президента Владимира Путина в Евросоюзе.

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Австрии Мишель Реймон, передает "Укринформ".

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Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза,

– отметил он.

Австрийский евродепутат напомнил, что правая националистическая Партия свободы, которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабре 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".

По его словам, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.

"Это является четкой пропутинской политикой. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", – сказал Реймон.