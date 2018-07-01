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Австрія почала головувати в Раді Євросоюзу: Порошенко озвучив очікування України

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Австрія перейняла головування в Раді ЄС
Австрія перейняла головування в Раді ЄС / Фото з вільних мереж

У неділю, 1 липня, від Болгарії до Австрії переходить головування в Раді Європейського Союзу. З цієї нагоди в австрійському курортному місті Шладмінг 30 червня відбулася урочиста церемонія передачі головування.

Про це повідомляє DW.

В урочистій церемонії взяли участь канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент ЄС Дональд Туск.

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"Це для нас велика честь, але водночас і велика відповідальність. Оскільки ми знаємо, що ситуація в світі зараз є складною", – сказав Курц.

Додамо, що головування Австрії в Раді ЄС триватиме наступні півроку. Воно проходитиме під гаслом "Європа, яка захищає".

Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що держава розраховує на ефективний внесок Австрії у просування порядку денного відносин України з ЄС.

Вітаю початок австрійського головування в Раді ЄС. В Україні цінують високий рівень нашого партнерства у справі забезпечення безпеки Європи. Розраховуємо на конструктивний та ефективний внесок Відня у просування амбіційного порядку денного відносин Україна – ЄС,
– мовиться у дописі Порошенка на його Facebook-сторінці.

Він також висловив сподівання на непорушність єдності та солідарності ЄС з Україною задля спільної протидії агресії Кремля та відстоювання європейських цінностей.

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Теги: Новини України Новини політики Австрія Євросоюз Європа Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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