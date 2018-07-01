Австрия начала председательствовать в Совете Евросоюза: Порошенко озвучил ожидания Украины

В воскресенье, 1 июля, от Болгарии к Австрии переходит председательство в Совете Европейского Союза. По этому случаю в австрийском курортном городе Шладминг 30 июня состоялась торжественная церемония передачи председательства.

Об этом сообщает DW.

В торжественной церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

Читайте также: Макрон разъяснил политику Евросоюза в отношении России

"Это для нас большая честь, но в то же время и большая ответственность. Поскольку мы знаем, что ситуация в мире сейчас является сложной", – сказал Курц.

Добавим, что председательство Австрии в Совете ЕС продлится следующие полгода. Оно будет проходить под лозунгом "Европа, которая защищает".

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство рассчитывает на эффективный вклад Австрии в продвижение повестки дня отношений Украины с ЕС.

Приветствую начало австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС,

– говорится в заметке Порошенко на его Facebook-странице.

Он также выразил надежду на незыблемость единства и солидарности ЕС с Украиной для совместного противодействия агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.

Читайте также: Возвращение России в ПАСЕ: рассмотрение решения ускоренно вопреки процедурам