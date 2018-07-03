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Євросоюз розташує на зовнішніх кордонах 10 тисяч прикордонників

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Євросоюз планує розмістити 10 тисяч прикордонників на своїх кордонах
Євросоюз планує розмістити 10 тисяч прикордонників на своїх кордонах / cont.ws

До 2020 року Євросоюз планує розмістити на своїх зовнішніх кордонах до 10 тисяч прикордонників.

Про це повідомила служба "Інтерфакс Україна" з посиланням на заяву голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

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Це важливе рішення Європейської ради, бо спочатку передбачалася перспектива 2027 року, тепер ця перспектива – 2020 рік. У цій важкій ситуації Союзу було необхідно приймати конкретні рішення,
– зауважив Юнкер.

Юнкер також наголосив, що мандат прикордонників необхідно розширити, головним чином за рахунок повноважень діяти в третіх країнах. Однак він додав, що прикордонники повинні діяти виключно за згодою цих третіх країн.

Голова Європейської Комісії зазначив, що умови згоди третіх країн необхідно дотримуватися і у центрах, що займаються прийомом емігрантів. Створення цих центрів передбачається у Північній Африці, щоб "уникати будь-якого повернення до неоколоніалістської поведінки".

Теги: Європа Новини політики Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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