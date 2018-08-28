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Евросоюз резко отреагировал на угрозы Трампа относительно пошлин на автомобили

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Евросоюз призвал Трампа прекратить угрожать новыми пошлинами
Евросоюз призвал Трампа прекратить угрожать новыми пошлинами / Фото из открытых источников

В Евросоюзе отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт европейских автомобилей и призвали вернуться к конструктивным переговорам по вопросам торговли.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио на брифинге 28 августа в Брюсселе, передает "Интерфакс".

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Мы продолжаем базироваться на совместном заявлении президентов США и Еврокомиссии от 25 июля. Это заявление является результатом сложных торговых переговоров. В соответствии с ним, мы ожидаем торговое сотрудничество, которое не совместимо с угрозами,
– сообщил Росарио.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в случае введения американской стороной дополнительных пошлин на европейские товары, ЕС будет готов "немедленно отреагировать".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на обещание не вводить новые тарифы может ввести для авто с ЕС 25-процентный налог.

Теги: Новости США Новости Украины Новости политики пошлина Дональд Трамп Евросоюз
Источник: 24 Канал
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