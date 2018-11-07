11:07
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Евросоюз угрожает Италии жесткими санкциями

      67 Читати новину українською
      Евросоюз угрожает Италии жесткими санкциями
      Евросоюз угрожает Италии жесткими санкциями / Фото из открытых источников

      Евросоюз пугает Италию санкциями, если и не уменьшит в проекте бюджета объем дефицита. Дыру в смете на 2019 год запланировали втрое большую, чем всегда.

      Об этом сообщила пресс-служба Демократической партии.

      Читайте также: ЕС не должен ослаблять санкции против РФ: в США объяснили причину

      Как известно, согласовывает главный финансовый документ стран-членов ЕС – Еврокомиссия. Но министр финансов Италии заверил, что не планирует корректировать проект. Его еще в октябре забраковал Брюссель и вернул на доработку. Потому что, мол, проект бюджета нарушает фискальные правила Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг.

      "Италия вовсе не является проблемой. Мы не ставим под угрозу ни евровалюту, ни объединенную Европу. Наш месседж заключается в том, чтобы мы не забывали о цели объединенных государств. Речь идет не только о безопасности на континенте, но и выдающуюся роль на мировой арене", – сказал министр финансов Италии Джованни Триа.

      Теги: Санкции Еврокомиссия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют
      сегодня , 11:05 Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют
      Борис Немировський
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      6 ноября , 14:03 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      101 год со дня Октябрьского переворота: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 10:01 101 год со дня Октябрьского переворота: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 4478
      Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит
      сегодня , 09:01 Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит
      Інна Жолобович
      Чому важливо легалізувати зброю для українців
      сегодня , 08:40 Чому важливо легалізувати зброю для українців
      Соломія Соломка
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Рейтинг лучших городов для самостоятельных туристов
       31 мая 2016 , 06:42
      Снег парализовал движение в Польше и Болгарии
       15 марта 2013 , 19:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук