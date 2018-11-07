Евросоюз угрожает Италии жесткими санкциями

Евросоюз пугает Италию санкциями, если и не уменьшит в проекте бюджета объем дефицита. Дыру в смете на 2019 год запланировали втрое большую, чем всегда.

Об этом сообщила пресс-служба Демократической партии.

Читайте также: ЕС не должен ослаблять санкции против РФ: в США объяснили причину

Как известно, согласовывает главный финансовый документ стран-членов ЕС – Еврокомиссия. Но министр финансов Италии заверил, что не планирует корректировать проект. Его еще в октябре забраковал Брюссель и вернул на доработку. Потому что, мол, проект бюджета нарушает фискальные правила Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг.

"Италия вовсе не является проблемой. Мы не ставим под угрозу ни евровалюту, ни объединенную Европу. Наш месседж заключается в том, чтобы мы не забывали о цели объединенных государств. Речь идет не только о безопасности на континенте, но и выдающуюся роль на мировой арене", – сказал министр финансов Италии Джованни Триа.