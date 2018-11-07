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      ЕС не должен ослаблять санкции против РФ: в США объяснили причину

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      США призывают Евросоюз не ослаблять санкции против России
      США призывают Евросоюз не ослаблять санкции против России / Фото из открытых источников

      Европейский союз не должен ослаблять санкции, введенные против Российской Федерации за ее агрессию в мире и Украине, поскольку угроза от Кремля только растет.

      Об этом заявил представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер в Брюсселе, передает AFP.

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      Он подчеркнул, что страны ЕС должны поддерживать жесткие санкции против России, несмотря на заявления итальянского правительства, которое подталкивает ЕС к ослаблению давления на Москву.

      По его словам, успех антироссийских санкций, введенных за аннексию Крыма и кризис в Украине, зависит от тесного сотрудничества США с Европой в этом вопросе.

      Наши санкции должны оставаться мощными, пока мы не увидим изменений в поведении России, которых мы все ждем. Мы не верим в любое ослабление санкций до полного изменения поведения, полного выполнения российских обязательств,
      – сказал Теслер.

      Также представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон рассматривает новые ограничения против РФ в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

      Американец также добавил, что от России исходит реальная опасность, "с которой мы боремся".

      Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза якобы понесли убытки на сумму более чем 100 миллиардов евро из-за введенных санкции против Российской Федерации. Также Кремль готов отменить ограничения, введенные против ЕС в ответ, но первый шаг в этом направлении должны сделать именно европейцы.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Евросоюз Санкции Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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