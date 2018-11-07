ЄС не повинен послаблювати санкції проти РФ: у США пояснили причину

Європейський союз не повинен послаблювати санкції, введені проти Російської Федерації через її агресію в світі та Україні, оскільки загроза від Кремля лише зростає.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Девід Теслер у Брюсселі, передає AFP.

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Він наголосив, що країни ЄС повинні підтримувати жорсткі санкції проти Росії, незважаючи на заяви італійського уряду, який підштовхує ЄС до послаблення тиску на Москву.

За його словами успіх антиросійських санкцій, введених через анексію Криму та кризу в Україні, залежить від тісної співпраці США з Європою у цьому питанні.

Наші санкції повинні залишатися потужними, поки ми не побачимо змін у поведінці Росії, яких ми усі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке послаблення санкцій до повної зміни поведінки, повного виконання російських зобов'язань,

– сказав Теслер.

Також представник Держдепу повідомив, що Вашингтон розглядає нові обмеження проти РФ у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Американець також додав, що від Росії виходить реальна небезпека, "з якою ми боремося".

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країни Євросоюзу нібито зазнали збитків на суму більш ніж 100 мільярдів євро через введені санкції проти Російської Федерації. Також, Кремль готовий скасувати обмеження, введені проти ЄС у відповідь, але перший крок у цьому напрямку мають зробити саме європейці.