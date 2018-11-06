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      Шалена сума: Лавров оцінив, скільки ЄС втратив через санкції проти Росії

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      Лавров розповів про збитки ЄС від санкцій проти Росії
      Лавров розповів про збитки ЄС від санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Країни Євросоюзу нібито зазнали збитків на суму більш ніж 100 мільярдів євро через введені санкції проти Російської Федерації. Також, Кремль готовий скасувати обмеження, введені проти ЄС у відповідь, але перший крок у цьому напрямку мають зробити саме європейці.

      Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

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      "Цифри втрат держав Євросоюзу від санкцій називаються різні. За деякими оцінками, мова йде про суму, що значно перевищує 100 мільярдів євро", – сказав він.

      Російський дипломат стверджує, що європейські країни ввели санкції проти Москви нібито за прямою вказівкою США. Водночас, на його думку, самі американці не несуть жодних збитків.

      Також, за словами глави МЗС РФ, стан відносин між його країною і Євросоюзом не може вважатися нормальним.

      "Міфічна російська загроза нав'язується європейцям здебільшого ззовні", – додав він.

      Лавров додав, що об'єктивно усі введені санкції не вигідні ні Росії, ні Євросоюзу.

      Важливо, щоб це розуміння прийшло, нарешті, до європейських політиків. Ми неодноразово говорили про готовність скасувати (російські, –24 канал) контрзаходи. Але перший крок у цьому напрямку має зробити саме ЄС, який пішов на розкручування санкційної спіралі,
      – підсумував він.

      Нагадаємо, міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній. На думку міністерства, дії компаній суперечать національним інтересам США. Раніше США запровадили персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб із Росії. Усі вони пов'язані із розвідкою та оборонним комплексом.

      Окрім того, президент США Дональд Трамп підписав указ, який впорядковує режим застосування вже існуючих санкцій щодо Кремля. У супровідному листі сказано, що документ спрямований на суворе дотримання антиросійських санкцій.

      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Євросоюз Гроші Сергій Лавров
      Джерело: 24 Канал
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